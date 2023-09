Confira as festas, shows e eventos que animam o Acre neste fim de semana

A sexta-feira finalmente chegou para aqueles que ansiavam pelo fim de semana. Em Rio Branco, a diversão está no ar, com uma ampla gama de opções para todos os gostos. Se você está pronto para se divertir, há shows e festas animadas esperando por você. Mas se prefere algo mais cultural, exposições e peças de teatro também estão em destaque. Não deixe de conferir a agenda do ContilNet para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer neste final de semana. Prepare-se para aproveitar ao máximo!

No Cineteatro Recreio, o filme Oldboy, de Park Chan-wook, está em cartaz. O filme conta a história de um homem que é raptado e mantido em cativeiro por 15 anos num quarto de hotel, sem qualquer contato com o mundo externo. Quando ele é inexplicavelmente solto, descobre que é acusado pelo assassinato da esposa e embarca numa missão obsessiva por vingança. O filme fica em cartaz de 14 à 20 de setembro, com sessão às 19h30.

No próximo domingo, dia 17 de setembro, acontecerá a edição final do maior campeonato de poesia falada do Acre, conhecido como Slam. O evento será realizado das 15h às 22h no espaço Casarão, localizado no Centro de Rio Branco, e é organizado pela Central de Slam Acre.

O filme ‘Medida Provisória’, de Lázaro Ramos, fala sobre uma iniciativa de reparação pelo passado escravocrata, o governo brasileiro decreta uma medida provisória e provoca uma reação imediata no Congresso Nacional. Os parlamentares aprovam uma medida que obriga os cidadãos negros a se mudar para a África na intenção de retomar as suas origens. A aprovação afeta diretamente a vida do casal formado pela médica Capitú e pelo advogado Antonio, além de seu primo, o jornalista André, que mora com eles no mesmo apartamento. O filme conta com a atriz Taís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch, conhecido pelo personagem Dino Thomas, em Harry Potter. Na Filmoteca Acreana, o filme está em cartaz neste sábado (16), às 19h.

Neste sábado (16), a partir das 22 horas, acontece o ‘Culto’, uma festa pré Halloween. O ingresso antecipado custa R$ 15,00 e o combo pré-Halloween, com 2 ingressos, custa R$ 25,00. O ‘Culto’ acontece no Studio Beer e conta com diversas atrações.

O Manifesto Rock, no Studio Beer, acontece nesta sexta-feira (15). Os ingressos antecipados custam R$ 20,00 e 2 ingressos estão pelo valor de R$ 30,00. A Banda Kamar-Taj é quem comanda o evento, que tem início às 22h.

A Prefeitura de Rio Branco oferece uma oficina gratuita de elaboração de projetos culturais nesta sexta-feira (15), às 15h, no Teatro Maués Melo.

A Moon Club apresenta o aniversário da Conveniência Pão de Queijo, nesta sexta-feira (15), às 23h. No dia 26 de setembro, neste sábado, a partir das 23h, acontece a Noite Delas, com ingresso no valor de R$ 30,00 (pista) e R$ 60,00 (Lounge VIP).

Na Confraria Gastrobar, nesta sexta-feira (15), acontece a Rock Sessions, às 21h30. O Couvert artístico é individual, com a banda Codcake.

A final da Copa do Brasil acontece neste domingo (17), às 11h30, com Cau Bartholo e Zero68, na Confraria Gastrobar. O jogo será entre Flamengo e São Paulo. O Couvert artístico custa R$ 30,00, além disso, haverá Chopp Altaneira, feijoada e outros pratos no cardápio.

A atriz Sandra Buh apresenta o espetáculo ‘Personas’, neste final de semana, na Usina de Arte. Personas é um teatro solo que propõe uma reflexão sobre as diversas violências sofridas pelas mulheres. Neste espetáculo, a atriz traz de volta algumas de suas personagens mais marcantes para revelar detalhes de suas experiências pessoais que são universais sobre os enfretamentos femininos.

Cuentos Del Chilombiano é um espetáculo do Chile, que se apresentará nesta sexta-feira (15), às 18h30, na Usina de Arte João Donato.

La Quinta Del Cielo Puebla é um espetáculo do México que se apresenta na Usina de Arte João Donato, em Rio Branco, nesta sexta-feira (15), às 19h30.

Outra apresentação artística é com o Teatro GPT, que apresenta A Menina e o Palhaço, no domingo (17), às 18h, no Teatro de Arena do Sesc, com entrada livre.

Pagodinho da Elite se apresenta na Elite Conveniência neste sábado (16), às 19h. Com variedade de cervejas e petiscos, o público pode curtir um pagode, na Avenida Nações Unidas, 23, Bosque.

‘Sexta do Pecado’, acontece nesta sexta-feira (15), no Bar Municipal, em Rio Branco, com Marcos Nery e Rodrigo Rocha.

No Tardezinha, neste domingo (17), às 12h, acontece a Feijoada no TDZ, com a final da Copa do Brasil, com Flamengo x São Paulo. Os ingressos custam R$ 39,90 avulso e a mesa para pessoas, custando R$ 150,00.

Neste sábado (16), às 20h, o Sabadou Sertanejo acontece no Tardezinha com Jadson Santos, Cantor Gill, Vini Rodrigues e DJ Felipe de Paula.

Nesta sexta-feira (15), às 20h, acontece o Sextou Sertanejo, com Cantor Gill, Jadson Santos, Hangel Borges e DJ Lauro Félix.

No Recanto Pub, neste domingo (17), acontece a transmissão da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, com entrada gratuita.

Baladinha das Atléticas, na edição Estácio Unimeta, acontece neste sábado (16), das 20h às 03h, no Recanto Pub.

Nesta sexta-feira (15), das 20h às 03h, acontece a Sextada Universitária, com DJ Neto Bacelar. A entrada é livre a noite inteira no Recanto Pub.