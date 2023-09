Do Acre, GeoLAB participa de painel sobre jogos e desenvolvimento regional

O professor da Universidade Federal do Acre (Ufac) e diretor do GeoLAB, Cristóvão Henrique, participou do painel “Jogos e desenvolvimento regional – potencializando a economia local”, na manhã desta quinta-feira (21), na Gamecon Talks, que acontece no Sebrae Lab, na Universidade Federal do Acre (Ufac). Ao ContilNet, Cristóvão falou sobre um dos assuntos que mais chamou atenção no painel: a ideia de um óculos de realidade virtual que pode mostrar extremos das mudanças climáticas que o Acre passa, como estiagem e enchentes.

“É uma questão dramática que todos os acreanos, que estão mais próximos ao rio, passa. O processo da dramaticidade das enchentes, então a gente tem as ferramentas tecnológicas, como a realidade virtual, como uma plataforma de aprendizado e também para não esquecer que são questões que já faz parte da nossa vida, como as questões das enchentes e do calor extremo”, disse.

O professor também ressaltou a importância de ver na plateia jovens assistindo e interessados no assunto que está sendo debatido. “Isso também cria um desafio, que é manter como cultura a inovação, que é tão carente aqui no estado do Acre”, completou.

O professor é, também, diretor do GeoLAB, que é um grupo de pesquisa, dedicado a trabalhar com dados que direcionam como desenvolver estratégias geoeconomicas, ou seja, testando no campo da geografia e da economia, bem como no campo da bioeconomia, como as emergência climática.

“É um Instituto de Pesquisa que trabalha com inovação, tecnologia e ciência. É a ciência que nos move no momento todo delicado que a gente vive, que a gente precisa”, finaliza.

Cristóvão participou do painel com com Pedro Zambon, diretor da Savegame.dev, João Bittar, político e entusiasta do mercado de inovação, Carolina Caravana, vice-presidente da Abragames, Philipp Bomm, especialista em produção técnica de eventos de games e eSports, Vinicius Ribeiro, da Aquiri Valley, Henrique Álefy Xavier, da Liga Acreana de e-Sports e fundador da Federação Acreana de Games e Tecnologia (FAGT) e Dario Pavic, do Núcleo de Invoção Tecnológica (NIT), da Ufac.