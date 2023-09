Do RJ para a ExpoSena: Rogeria Rocha é presença confirmada na transmissão do ContilNet

A musa das redes sociais, Rogeria Rocha, aterrissou em Sena Madureira hoje, trazendo consigo o glamour do Rio de Janeiro para a ExpoSena Rural Show 2023. A influenciadora, conhecida por sua energia contagiante e carisma, é presença confirmada na transmissão exclusiva do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco no evento.

Rogeria Rocha, que já se tornou uma integrante essencial do time, promete surpreender seus seguidores durante as cinco noites desta renomada feira agropecuária. Com sua característica personagem “Jennyfer” e vivendo um momento de solteirice, a morena está pronta para iluminar o evento com sua beleza e simpatia, conquistando o coração dos espectadores em Sena.

Antes de desembarcar em Sena Madureira, Rogeria aproveitou alguns dias de descanso em Fernando de Noronha, tornando suas redes sociais ainda mais atrativas com imagens deslumbrantes de sua estadia na ilha paradisíaca.

A ExpoSena Rural Show 2023 está prestes a ganhar um toque especial de charme e animação com a presença cativante de Rogeria Rocha. Não perca a oportunidade de acompanhar essa estrela das redes sociais em ação enquanto ela ilumina o evento com seu brilho do Rio de Janeiro.

Veja fotos de Rogeria em Fernando de Noronha. Siga Rogeria no Instagram, clique AQUI!