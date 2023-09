Em Rio Branco, Mazinho Serafim divulga ExpoSena e destaca ações da gestão

O prefeito de Sena, Mazinho Serafim, esteve em Rio Branco nesta terça-feira, 19, para uma agenda institucional voltada para a divulgação das principais realizações de sua gestão em Sena Madureira.

Acompanhado pelo vereador Alípio Gomes e do deputado estadual Gilberto Lira, o prefeito utilizou o espaço na imprensa da capital acreana para convidar toda a população do Acre a participar da ExpoSena Rural Show, que tem início nesta quarta-feira, 20, com um show do cantor Zezo Potiguar.

Durante sua visita à Rádio Difusora Acreana, Mazinho Serafim se encontrou com o diretor geral Raimundo Fernandes e participou do programa “Gente em Debate” com o apresentador Damião Viana. No programa “Gazeta Entrevista”, o prefeito reforçou a divulgação da ExpoSena e discutiu temas como a Copa da Floresta e outros projetos da administração municipal.

Mazinho também marcou presença em diversos programas, incluindo o “Bar do Vaz”, no site AC 24horas. Além de apresentar a programação da feira, que inclui shows de artistas como Zezo Potiguar, Pastor Gersinho, Eduarda Nunes de Goiânia, Hugo e Thiago, e Leo Magalhães, o prefeito enfatizou a importância dos expositores do agronegócio, que estarão oferecendo alternativas essenciais para o cultivo de café e outros grãos, além de promover a criação de animais sem a necessidade de desmatamento.

Mazinho já havia estado no estúdio do ContilNet durante o Festival do Açaí em Feijó, onde discutiu os avanços de sua gestão e antecipou algumas novidades para 2023. O prefeito prometeu retornar ao estúdio ao vivo durante a ExpoSena para compartilhar mais informações empolgantes com a população. A ExpoSena promete ser um evento imperdível, unindo entretenimento e discussões fundamentais para o desenvolvimento do município e da região.