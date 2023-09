Ex-secretário de Gladson Cameli anuncia filiação ao MDB de Marcus Alexandre

O ex-secretário da extinta Secretaria de Estado de Agricultura e Pecuária do Governo do Estado (Seap), em parte do primeiro mandato do governador Gladson Cameli, pecuarista Neném Junqueira, anunciou neste sábado (30), filiação ao MDB de Marcus Alexandre, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco.

O novo emedebista era filiado ao União Brasil e ligado ao senador Márcio Bittar. Junqueira, além de membro de uma família de pecuaristas instalada no Acre desde os anos 70, é diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Abatedouros do Acre (Sindicarnes).

Ao ContilNet, Junqueira disse que, sobre ser candidato a vereador, o MDB o convidou e ele ainda está avaliando.

“Fiquei grato pela lembrança ao meu nome, mas primeiramente vou consultar os meus familiares e os meus amigos. Quero analisar com calma antes de tomar qualquer decisão”, disse. “Sempre gostei de política cá e penso que não podemos deixá-la de lado porque senão seremos governados por gente que não queremos no poder”, acrescentou.

Sobre Marcus Alexandre, Junqueira disse que vai acompanhá-lo porque o ex-prefeito já deu provas de competência durante os dois mandatos à frente da capital. “O Marcus não tem mais o que provar a ninguém. É um administrador pronto e um líder que Rio Branco e os novos políticos precisam”, acrescentou.