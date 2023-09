ExpoSena tem rodeio e show de Hugo e Thiago neste sábado; veja programação

A quarta noite da ExpoSena acontece neste sábado (23) e terá como principais atrações o rodeio em touros e o show nacional da dupla sertaneja Hugo e Thiago.

Os portões da arena se abrem às 20h para a chegada do público. Logo mais, às 21h, será realizada a abertura do rodeio, com um verdadeiro espetáculo da queima de fogos.

Por volta das 21h29 iniciam as montarias do rodeio em touros, no qual 25 peões disputam essa próxima fase.

Ao final da competição, às 23h30, a banda Trio Furacão se apresenta no pré-show da dupla Hugo e Thiago, que acontece logo em seguida.

Será cobrado um valor simbólico de R$ 5 reais para entrada na arena de show, recurso que será destinado para a Apae de Sena Madureira.

Toda a transmissão do evento será feita pelo ContilNet, em parceria com Sans Filmes e TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre, a partir das 19h. Também é possível acompanhar tudo que vai rolar pelo canal no Youtube do ContilNet.