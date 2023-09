Gamecon Talks Acre anuncia ‘esquenta’ com palestra para jornalistas sobre games

Vai ter esquenta da Gamecon Talks sim! O Instituto Gamecon em parceria com Théo Azevedo, CEO da Theogames, agência de comunicação especializada em games e com atuação no Brasil e na América Latina, realizarão na próxima terça-feira (12), a palestra: “Videogames e Jornalismo: Como Cobrir e Comunicar o Universo dos Games”.

A palestra será remota e as inscrições gratuitas podem ser feitas no link abaixo. Durante o bate papo, Théo Azevedo vai apresentar os nichos da indústria de games como eSport, indies, retrô, PC, que possuem públicos fiéis à procura de informações inovadoras.

O CEO da Theogrames (https://www.theogames.biz/pt/) vai abordar histórias de superação no setor de jogos. Segundo Théo Azevedo, boas histórias “furam a bolha gamer” e atraem uma audiência maior.

Ele também falará sobre sites independentes de games, que costumam abrir portas para colaboradores, o que pode gerar uma oportunidade para oferecer pautas específicas em veículos regionais.

Ainda na palestra, ocorrerá o lançamento da “Agência de Notícias Collab Gamecon Acre”, uma iniciativa colaborativa que tem como propósito estimular a geração de conteúdos pelos profissionais e amadores do segmento.

A ideia é que de 12 a 30 de setembro muitas histórias possam ser descobertas e anunciadas para o Brasil. E tem mais, as matérias selecionadas, que forem publicadas, em sites, blogs, tvs, jornais serão bonificadas. Acompanhe no site na aba news, faça sua inscrição e participe.

O projeto dará certificado a todos os participantes da Agência de Notícias.

Théo Azevedo ainda incentiva a publicação de conteúdo nas redes sociais, seja no Youtube ou Tik Tok. “Não há desculpas para não tentar construir um portfólio ou acervo e o ponto não é se tornar popular, mas ter o que mostrar na hora de buscar um emprego ou oportunidade. Do Youtube ao Wordpress, passando pelo Tik Tok, nunca foi tão fácil produzir e publicar conteúdo na web”, destacou o jornalista.

SERVIÇOS:

Palestra: “Videogames e Jornalismo: Como Cobrir e Comunicar o Universo dos Games”.

Palestrante: Théo Azevedo

Data: 12 de setembro

Inscrições: https://bityli.cc/JrZ