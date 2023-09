Influencer Rebeca Aguiar faz estreia na ExpoSena e participa da transmissão do ContilNet

A influenciadora digital Rebeca Aguiar, uma das figuras mais antigas a integrar o projeto do ContilNet, que proporciona a oportunidade a “influencers” de atuarem como repórteres por um dia, está de volta para mais uma emocionante transmissão ao vivo. Com uma audiência ativa, a ruiva de 79,9 mil seguidores é aguardada ansiosamente por seus admiradores em Sena Madureira.

Além de sua faceta como repórter, Rebeca Aguiar vem se destacando na apresentação, tendo já participado de diversas coberturas memoráveis, como o Festival do Açaí em Feijó e a ExpoAcre Juruá, onde compartilhou momentos de apresentação ao lado de Everton Damasceno e Douglas Richer. Com sua versatilidade e carisma, a influencer conquistou não apenas as redes sociais, mas também os palcos de eventos importantes da região.

A expectativa é alta para a estreia de Rebeca Aguiar na ExpoSena, onde seu público poderá acompanhar de perto sua cobertura, repleta de energia e entusiasmo. Com sua participação, o evento promete ser ainda mais marcante, cativando um público diversificado e ávido por conteúdo de qualidade.

A trajetória de Rebeca Aguiar no ContilNet demonstra como as redes sociais e o jornalismo podem se fundir de maneira criativa e impactante. Sua capacidade de contar histórias e se conectar com o público a torna uma presença única no cenário dos influenciadores digitais, consolidando sua reputação como uma das personalidades mais influentes da região. A ExpoSena certamente será mais uma página memorável em sua carreira ascendente.

