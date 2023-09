Morre João Brana, uma das figuras mais conhecidas de Sena Madureira

Faleceu na manhã deste domingo (17), em Rio Branco, o professor Francisco João Lúcio Brana, 77 anos de idade. Ele morava há vários anos em uma residência localizada na Avenida Avelino Chaves, centro de Sena Madureira, interior do Acre.

De acordo com informações, João Brana foi transferido para Rio Branco após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Passou vários dias internado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e, por último, no hospital do idoso. Há dois dias tinha recebido alta médica.

Nas redes sociais há várias mensagens de apoio aos familiares e também demonstrações de reconhecimento. “Obrigada pelas inúmeras vezes que ajudou minha mãe nos momentos mais difíceis. Deus te dê o descanso de paz”, comentou Samya Lima, moradora de Sena Madureira.

Ainda não há informações detalhadas sobre o velório.