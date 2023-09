Pela 1ª vez no Acre, influenciadora CamilotaXP é atração nacional da Gamecon Talks

Uma das atrações da Gamecon Talks, a influenciadora Camilotaxp, que participa nesta sexta-feira (22) de um Meet & Greet, conversou com o ContilNet e revelou a expectativa para conhecer o Acre. Além disso, a influenciadora, uma das mulheres pioneiras a falar sobre games, ressaltou a representatividade feminina nesse ambiente virtual.

Em uma entrevista exclusiva, Camilotaxp disse que está ansiosa para conhecer o Acre.

“Estou muito feliz e muito ansiosa com o evento e também para conhecer um pouco o Acre. Se eu vou para o estado para trabalhar, normalmente quero viver 100% a experiência do local e eu tenho um objetivo, que eu já trago em primeira mão aqui, de tentar zerar o mapa do Brasil em algum momento da minha vida, da minha carreira, indo trabalhar ou até mesmo indo conhecer cidades e estados diferentes desse Brasilzão. Então está sendo uma honra ir trabalhar e poder ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura de vocês”, disse.

Camilota disse que está com expectativas altas e gosta de ir para eventos e conhecer seus seguidores ou aqueles que assistem às transmissões dela. “É muito agregador para mim, porque a gente conversa e eu descubro como é que essa pessoa começou a me seguir e quando foi esse primeiro contato”, completou.

A influenciadora, que trabalha na área de games desde 2017, reafirma a importância de falar sobre os e-Sports para trazer mais visibilidade e agregar mais ao cenário. “A gente precisa cada vez mais ter esse lugar de respeito, de outras áreas, de pessoas e outros nichos precisam olhar para gente e para começar a entender que isso tudo aqui não é uma brincadeira, existem muitos profissionais fazendo acontecer”, comentou a influenciadora.

Camilota lembrou ainda que quando iniciou em 2017, poucas mulheres trabalhavam na área. “Representatividade é uma palavra que precisa nos cercar no esporte eletrônico. Quando eu entrei, éramos pouquíssimas. Atualmente, temos muitas mulheres e eu sinto que ainda falta. Ainda tem mais espaço”, diz Camilota, chamando outras mulheres para fazer parte deste cenário. “Eu mesma tenho o meu campeonato 100% feminino, para dar esse espaço seguro para essas mulheres”, finalizou.