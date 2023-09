Rixa antiga entre homens quase termina em morte em Rio Branco

Uma rixa antiga entre dois homens quase terminou em tragédia na manhã deste sábado (23), quando Igor Lima da Costa, 42 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tranquila Travessa Oito Irmãos, localizada na Vila Benfica, região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações obtidas junto às autoridades policiais, Igor encontrava-se ocupado com o trabalho de reforma de uma residência, quando o agressor, identificado como desafeto de longa data, se aproximou. Uma acalorada discussão teve início, e, com os ânimos à flor da pele, o desentendimento rapidamente se transformou em violência.

O agressor, munido de uma faca, desferiu um golpe direcionado a Igor, que, na tentativa de se defender, colocou a mão esquerda à frente do corpo, sofrendo um corte na mão e no pulso. Após o ataque, o criminoso empreendeu fuga imediatamente da cena do crime, deixando Igor gravemente ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi prontamente acionado e prestou os primeiros socorros a Igor no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde seu estado de saúde foi estabilizado.

Igor Lima da Costa, após ser atendido, relatou às autoridades policiais que o agressor é uma pessoa conhecida, e ambos têm uma rixa antiga que persiste ao longo do tempo.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região na tentativa de capturar o agressor, mas, até o momento, nenhum suspeito foi encontrado. O caso agora está sob investigação das autoridades da Polícia Civil.