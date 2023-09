Vendas de produtos geeks marcam Gamecon Talks no Acre e lojista agradece apoio

A Gamecon Talks Acre, além de toda programação rica em conhecimentos sobre a indústria de games, também trouxe empreendedores locais com produtos geeks. O Rex, proprietário da Coleção do Rex, uma loja de venda de quadrinhos de Rio Branco, foi um dos convidados.

Ao ContilNet, Rex revelou que as expectativas foram superadas. “Primeiramente tenho que agradecer o convite até porque eu realmente não imaginava que o evento ia ser tão grande assim e também todo o apoio que estamos tendo do Governo”, disse.

Além do apoio da Gamecon Talks e do governo federal e estadual, Rex ressaltou a vinda das atrações nacionais e as atividades que estão acontecendo durante os três dias de evento. “Eu queria um tempinho para parar e assistir as palestras, mas não tive como, mas foram tantas pessoas passando por aqui que não consegui assistir. Eram pessoas da universidade, das escolas e até as atrações nacionais vieram aqui”, disse.

Rex disse ainda que tinha expectativa de vender um determinado valor, mas que foi superado ainda na primeira manhã de evento. “As metas ultrapassaram bem mais do que eu esperava. Além disso, a loja também ganha visibilidade com as atrações nacionais e isso é muito bom, porque além da venda, também incentiva a leitura, que é um dos objetivos da loja. Aqui eu não tenho só os mangás, mas eu tenho livros de escritores acreanos, eu tenho as figurinhas da Bia, que é uma artista local que desenha as capivaras e isso mostra a valorização dos artistas e lojas locais”, explica.

A Coleção do Rex é uma loja rio-branquense que iniciou dentro de uma banca de revista no Centro da capital acreana e está sempre presente nos eventos culturais no Estado, como influenciadora e incentivadora da cultura e leitura.

“A minha ideia é sempre incentivar, além das vendas. Eu sinto orgulho em ser uma pessoa que está sendo chamada ali e poder contribuir, não só vender, mas levar a minha mensagem, que é incentivo à leitura e apoios”, finalizou.