VÍDEO: mãe e filha de apenas quatro meses são atropeladas no centro de Rio Branco

Um acidente grave foi registrado nas primeiras horas desta terça-feira (26), no Centro de Rio Branco. Uma mãe e uma criança de apenas 4 meses foram atropeladas enquanto atravessavam a faixa de pedestre por uma motocicleta.

O atropelamento aconteceu próximo a Ponte Coronel Sebastião Dantas, que com o fechamento da Ponte Metálica, está transitando em mão dupla.

No acidente, a criança foi arremessada e caiu no chão. Também com o impacto, a mãe do bebê também foi jogada a alguns metros.

O Samu foi acionado e mãe e bebê foram encaminhadas ao Pronto Socorro de Rio Branco. Ambas não correm risco de morte.

Veja o momento que circuito de câmeras registram o momento do acidente: