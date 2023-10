Zequinha Lima faz balanço de sua gestão e do Festival da Farinha

A sexta edição do Festival da Farinha iniciou na última quarta-feira (27) e finalizou neste sábado (30). Em conversa com o ContilNet, o prefeito de Cruzeiro do Sul fez um balanço do evento e também de sua gestão.

Segundo o prefeito, mais de R$ 2 milhões foram investidos para que o festival acontecesse e que o evento tem movimentado a economia de toda a cidade.

“É um dos nossos objetivos quando nos propomos a fazer um evento dessa magnitude, fazer com que a nossa economia seja aquecida. Então a gente traz o investidor para dentro da feira. Nós temos cerca de 150 empreendedores que estão cadastrados através do movimento que a feira propõe”, destacou.

No entanto, os investimentos no município têm sido realizados muito antes da realização do festival, em especial no cuidado com o pequeno produtor. Por mês, a cidade produz mais de 15 mil sacas de farinha de mandioca, os dados são da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento (Semapa).

Só neste ano a prefeitura investiu mais de R$ 8 milhões em equipamentos e maquinários para os produtores. Além disso, por meio da Semapa, tem realizado formação técnica, adubação e correção de solo.

De acordo com Zequinha Lima, tanto o festival quanto os investimentos têm o intuito de valorizar a produção do município. “O carro chefe da nossa economia aqui, a gente não pode negar que é a farinha, agregado a isso, temos outros subprodutos derivados da mandioca, então não podemos perder essa essência. Temos um selo de qualidade nacional, e isso nos dá garantia que estamos colocando no mercado uma farinha de excelente qualidade. Em 2022, mais de meio milhão de reais foram exportados de Cruzeiro do sul em mercadorias, grande parte disso foi farinha”, ressaltou.

O prefeito, que está em seu terceiro ano de mandato, revelou, ainda, que pretende se candidatar nas próximas eleições. “Cuidar e tratar da eleição no tempo certo e cuidar da gestão como estamos fazendo. Não tem nada que me impeça de ser candidato à reeleição. Ano que vem, se Deus quiser nós seremos sim candidatos à reeleição”, finalizou.