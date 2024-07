Solidariedade anuncia apoio a chapa de Bocalom e Alysson para Prefeitura de Rio Branco

A executiva estadual do Solidariedade, comandada pelo deputado estadual Afonso Fernandes, anunciou nesta quinta-feira (25) apoio à chapa de Tião Bocalom (PL-AC) e Alysson Bestene (PP-AC) à Prefeitura de Rio Branco. O anúncio foi feito por meio de nota.

De acordo com trecho do material, a decisão partidária tem o objetivo de “fortalecer a coesão política no Estado e garantir uma administração municipal alinhada com as prioridades e projetos do governo estadual”.

Reiterando o principal compromisso como sendo “com a população de Rio Branco”, a nota também é assinada pela presidente municipal, Taiane Santos.

