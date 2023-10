Acre termina outubro com aumento no número de focos de queimadas, aponta Inpe

Dados do Programa de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), revelam que o número de focos de incêndios aumentou em mais de 500 em outubro deste ano, quando comparado ao mesmo período, em 2022.

No ano passado, o estado registrou 1.127 focos de queimadas em outubro. Sena Madureira liderava o ranking, com 202 focos, seguida de Rio Branco, com 129 e Xapuri, com 122 focos.

Já em outubro deste ano, até o dia 28, o Acre já registrou 1.664 focos de incêndio. Sena Madureira continua liderando o ranking, desta vez com 255 focos, seguida por Xapuri, com 217 e Rio Branco, com 199 focos de queimadas.

Seca prolongada contribui para aumento

Com o fenômeno do El Niño, a região Norte tem sofrido com uma seca severa e prolongada, fato que pode ser um dos motivos do aumento do número de focos de incêndios.

Outro motivador para o aumento dos focos é o desmatamento. O coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, explica acerca do assunto.

“Claro que está relacionado à seca mais severa, pois fica mais propício a fogo e também à perda de controle do fogo, mas também tem relação com o desmatamento, que aconteceu ano passado, e agora está acontecendo a queima, que é o passo seguinte”, ressalta.