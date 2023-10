Adesg e Sena Madureira fecham parceria e querem o título em 2024

O namoro tornou-se um casamento. O presidente da Adesg, Oscar Halen, confirmou neste domingo, 22, o acordo com a prefeitura de Sena Madureira para a disputa do Campeonato Estadual em 2024.

“Fechamos essa parceria e a Adesg terá um time com capacidade de lutar pela conquista do título em 2024. Vamos começar a trabalhar no planejamento nesta semana”, declarou o presidente.

Sena e Senador Guiomard

Segundo Oscar Halen, a Adesg terá duas sedes na próxima temporada, em Senador Guiomard e Sena Madureira.

“Vamos trabalhar nos dois municípios. A ideia é realizar os treinamentos em Sena Madureira e na véspera das partidas o fechamento da preparação será em Senador Guiomard”, explicou o dirigente.

Fechar com Zé Marco

De acordo com Oscar Halen, o técnico Zé Marco é prioridade para comandar a equipe na próxima temporada.

“Aceitamos a proposta do Zé Marco e agora precisamos acertar os detalhes. O nosso treinador vai ser peça chave na montagem do elenco”, disse Oscar Halen.