Com 11 vítimas, avião que caiu no Acre tinha destino Eurinepé no Amazonas; veja o vídeo

O avião que caiu nos arredores do Aeroporto Internacional de Rio Branco na manhã deste domingo (29) com 11 pessoas a bordo, dez adultos e uma criança, as quais morreram todas carbonizadas, era um Caravan e viajava com destino ao município de Eurinepé, no Amazonas (AM).

Informações dão conta de que morreram o piloto, o copiloto e todos os passageiros. A Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) já está trabalhando no acidente, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Acre. O secretário de Sapúde, Pedro Pascoal, e sua equipe, já estão no local.

O Caravan é considerado um avião, entre os de médio porte, dos mais seguros. Não se sabe, ainda, a qual empresa pertencia a aeronave.

Mais informações, dentro de instantes.