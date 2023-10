CBV muda a tabela e Acre estreia contra o Pará no Brasileiro Sub-18

Por causa dos deslocamentos das seleções, o departamento técnico da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) mudou a tabela do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18.

O torneio começa nesta quarta, 11, em Paulo Afonso, no interior da Bahia, e o Acre vai enfrentar o Pará, às 6h30 (hora Acre), no ginásio Luís Eduardo Magalhães.

“O Acre iria enfrentar o Amapá na estreia, mas a tabela foi bastante alterada. Todas as equipes irão jogar entre si e os quatro primeiros colocados na fase de classificação disputam as semifinais”, explicou o diretor técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), Delmerson Abreu.

Segunda partida

As meninas da seleção Acreana irão disputar dois jogos no primeiro dia do Brasileiro. O segundo confronto será contra Tocantins, às 16 horas (hora Acre).

Primeiro desafio

As seleções do Estado estarão na disputa de quatro torneios nacionais de base até o fim da temporada. Os Brasileiros Sub-16, no feminino e no masculino, serão realizados em Rio Branco neste mês e em novembro.