Com estilo e qualidade, Óticas Carol promove sorteio no 7º Encontro de Divas

A Óticas Carol é uma franquia presente em todo o Brasil e sucesso no Acre. Atualmente, é a maior rede de óticas do Brasil, com mais de 1 mil lojas. Neste ano, a loja participou do 7º Encontro de Divas, com sorteio de vale-compras para o público que participou do evento.

Segundo a proprietária Daiane Filocreão, as Óticas Carol tem o compromisso com a saúde visual das pessoas. “Nossos clientes são pacientes que precisam de orientação, conhecimento técnico e um atendimento cortês e adequado a sua necessidade”, disse.

Daiane trouxe a franquia para o Acre há 2 anos e garante a qualidade e modernidade dos produtos. “O padrão de qualidade nacional das Óticas Carol é aplicado com exatidão aqui na loja de Rio Branco. Nossa equipe passa por constantes treinamentos para oferecer além das grandes marcas e seus melhores produtos, uma experiência única que envolve conforto, excelência e confiança”, finalizou.

Confira os clicks: