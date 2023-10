Confira a programação de abertura do 10° Festival do Abacaxi; Douglas Richer faz cobertura

Nesta sexta-feira, Tarauacá dará início à celebração do 10° Festival do Abacaxi com uma noite totalmente dedicada à música gospel, reunindo atrações de diversas vertentes evangélicas e também católicas. O evento, que promete ser uma experiência espiritual, está programado para começar às 19h e se estender até às 01:30h, proporcionando momentos de louvor e adoração para todos os presentes.

Entre os destaques deste aguardado festival está a apresentação do renomado rei da seresta, Evoney Fernandes, que está agendada para a segunda-feira (9) à 01:30h, prometendo encantar o público com sua voz marcante e talento musical.

A prefeita Maria Lucinéia compartilhou seu entusiasmo pelo evento em uma conversa exclusiva com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet. Ela reforçou o convite a todos os acreanos, convidando-os a prestigiar o 10° Festival do Abacaxi neste final de semana e a se envolverem nessa celebração de fé e cultura que já se tornou uma tradição em Tarauacá.

Confira a programação completa do Festival do Abacaxi: