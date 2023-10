Criança de 7 anos realiza sonho de cantar com Isadora Pompeo e chora no palco; vídeo

A pequena cruzeirense Naluh Franklin, de 7 anos, protagonizou um momento emocionante na noite deste sábado (30) durante o Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul, no Acre. Enquanto a cantora gospel Isadora Pompeu encantava a multidão com sua música, Naluh foi convidada para se juntar a ela no palco e cantar o sucesso “Hey, Pai”.

O que se seguiu foi um espetáculo de talento e emoção, à medida que a pequena acreana cativou não apenas o público, mas também a própria cantora Isadora Pompeu. No final da apresentação, Naluh não conseguiu conter suas lágrimas, transbordando de emoção ao realizar seu sonho de cantar para uma plateia tão numerosa.

Naluh é filha dos dedicados pastores Lídia e Auricélio Ferreira, responsáveis pelo campo Adbrás Madureira em Cruzeiro do Sul, localizado no bairro Lauro Miller. Esse momento especial não apenas demonstrou o talento precoce de Naluh, mas também a poderosa conexão emocional que a música pode criar, unindo pessoas de todas as idades e origens.