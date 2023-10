Elenco do Santa Cruz viaja para disputar Copa Genus em 4 categorias

O elenco do Santa Cruz viaja neste sábado, 28, para Extrema, Rondônia, onde irá disputar a fase eliminatória da Copa Genus de Futebol. A equipe acreana estará em campo nas categorias Sub-12, 14, 16 e 18.

“Vamos para mais uma competição importante. O nosso objetivo é colocar todas as categorias na fase final programada para Porto Velho”, disse o técnico Léo Raches.

Sequência do trabalho

Com a temporada 2023 se aproximando do fechamento, Léo Raches destacou o trabalho iniciado no início do ano.