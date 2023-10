Esposa encontra militar da reserva morto e ensanguentado no chão de sua residência

O policial militar da reserva, identificado como Antônio Edivan Celestino de Lima, 56 anos, foi encontrado morto por sua companheira, da residência onde morava, localizada na rua Joaquim Macedo, no bairro São Francisco.

O fato aconteceu no início da madrugada deste sábado (28), e segundo informações da sua esposa, o militar passava por problemas de saúde.

Ao perceber a ausência de seu esposo, resolveu procurá-lo. Ao entrar no quarto, já se deparou com Edivan no chão, sangrando muito. Ela relatou que o marido bebia muito, e que o quarto estava com forte cheiro de álcool.

Ao perceber à gravidade da situação a dona de casa ligou para um sobrinho, que rapidamente chegou à casa do casal.

O serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado rapidamente chegou ao local, mas os paramédicos só puderam atestar o óbito do militar.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e acionou os agentes da Polícia Civil por meio da DHPP.

Os peritos do instituto médico legal (IML), foram chamados, realizaram todos os procedimentos e encaminharam o corpo de Edivan para o IML da capital acreana.