Filme acreano Noites Alienígenas é premiado no Los Angeles Brazilian Film Festival

Noites Alienígenas é premiado no Los Angeles Brazilian Film Festival

O filme “Noites Alienígenas” continua a brilhar e a se destacar internacionalmente, deixando sua marca no cenário audiovisual global. Desta vez como melhor direção para Sérgio de Carvalho, no Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) evento cinematográfico de renome que acontece anualmente em Los Angeles, Califórnia. Este festival tem como objetivo principal promover o cinema brasileiro e proporcionar uma plataforma para cineastas e artistas brasileiros exibirem seus trabalhos para um público internacional.

Ao longo dos anos, o LABRFF tem se tornado um ponto de encontro fundamental para a comunidade brasileira em Los Angeles e para todos os interessados no cinema brasileiro. É uma vitrine importante para novos talentos e uma oportunidade de estabelecer conexões na indústria do entretenimento O LABRFF contribui para a difusão da criatividade e do talento do Brasil no cenário internacional do cinema e desempenha um papel fundamental na celebração da diversidade cultural através da sétima arte.

Fisiculturista acreano em destaque

A cidade de Ji-Paraná/RO foi palco no último domingo, dia 22, do Campeonato de Fisiculturismo King Classic, realizado pela academia King GYM, onde participaram várias categorias e cerca de 90 atletas de vários estados do país. O atleta acreano João Vitor Figueiredo trouxe para casa dois troféus e garantiu o TOP 2 na categoria Classic e TOP 3 na categoria Mens.

Este ano, em julho, ele ganhou dois títulos no “Duelo de Titãs”, que é organizado pela National Physique Committee (NPC), a maior organização de fisiculturismo amador dos Estados Unidos. Na competição, ele conquistou troféus nas categorias Classic Physique e Mens Physique. O evento foi realizado pela primeira vez na capital acreana e contou com a participação de mais de 40 atletas do estado do Acre e Rondônia. Com os títulos, João Vitor se consolida para competir no próximo ano, em São Paulo, no Joe Weider’s Olympia Amateur e do Mr. Olympia, duas das maiores competições da modalidade no mundo.

100 Vozes Pela Democracia

O Conselho Editorial do Senado Federal lançou na quarta-feira, 25, o livro ‘100 Vozes Pela Democracia’, que inclui 100 artigos de intelectuais, escritos por personalidades da política, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Flávio Dino, e a acreana Perpétua Almeida. Perpétua Almeida atualmente ocupa o cargo de diretora de Economia Sustentável e Industrialização na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). O livro está disponível para download gratuito no site da Livraria do Senado.

Slammer acreana conquista campeonato nacional

A poeta e slammer acreana Medusa, integrante da Central de Slam no Acre, conquistou o título do campeonato nacional de slam das minas, a “Slam das Minas BR” que aconteceu, na Quinta-feira, 19, na Vila Olímpica da Gamboa, no Rio de Janeiro.

O Slam das Minas é uma competição de poesia falada exclusivamente protagonizada por mulheres cis, trans e travestis, que busca proporcionar um espaço de expressão e ocupação dos espaços públicos com arte e cultura.

No evento, duas participantes se enfrentam em três rodadas, recitando poesias autorais dentro de um limite de três minutos. As apresentações são avaliadas por um júri popular composto pelo público do evento. Além do conteúdo poético, a performance e o desempenho das participantes também são considerados. Essa manifestação tem ganhado força como um movimento artístico e social de resistência e expressão na cultura urbana. Parabéns, Medusa!

Bazar da Misericórdia Fashion Week

Bazar da Misericórdia: Acontecerá neste fim de semana, nos dias 28, sábado, a partir das 17h , e 29, domingo, a partir das 8h, no Santuário Divina Misericórdia, na Estrada do Calafate, 2843, Portal da Amazônia. Este evento beneficente tem como objetivo a compra de uma tenda para abrigar os fiéis que participam das missas no mosteiro. Além do bazar, o evento contará com um arraial fora de época, brincadeiras para as crianças e sorteio de prêmios. Venha participar!

Campanha “Vem pra praça” do Via Verde Shopping

O Via Verde Shopping está com a campanha “Vem Pra Praça!” É uma campanha com tempo indeterminado que disponibiliza estacionamento gratuito de segunda a sexta-feira, das 12h às 14h, com exceção dos feriados e sem necessidade de validação do ticket no guichê de estacionamento. Aproveite o seu horário de almoço e vai para o Via Verde Shopping!

Sustentabilidade

Com o olhar para sustentabilidade, o Boticário disponibiliza o programa de logística reversa Boti Recicla, para descarte de qualquer material, seja plástico, vidro ou papel, e de qualquer marca. E, para incentivar o descarte de resíduos da forma correta, na troca de três embalagens vazias, você ganha R$ 15 de desconto nas compras acima de R$ 150. A promoção vai até o dia 25 de dezembro, então aproveite o momento para descartar com responsabilidade e ainda receber desconto na sua compra.

Vivas para Alex Machado

A jornalista Alex Machado comemorou seu aniversário no dia 23 de outubro. Querida como ela é, passou o dia recebendo homenagens de sua legião de amigos. À noite, reuniu um seleto grupo de amigos no Chico Rock Bar, onde não faltaram fotos cheias de alegria. Foi uma noite repleta de risadas e boas histórias, o que era de se esperar, já que a aniversariante é conhecida por sua animação. Feliz aniversário, amiga! Toda a felicidade do mundo para você é apenas o começo.

Parabéns, Gilcely!

Gilcely Evangelista reuniu amigos e familiares na quinta-feira, dia 27, para celebrar a chegada de sua nova idade com um maravilhoso jantar no restaurante Point do Pato. A noitada contou com a animação do cantor Vini Rodrigues, que brindou a todos com seu excelente repertório musical. A tertúlia foi animadíssima e se estendeu pela noite adentro. Felicidade, Amiga!

Destaque

Nesta sexta-feira, 27, o Ministério da Cultura deu as boas-vindas a um membro muito especial do Acre. Clemilson Farias, orgulhosamente acreano, tomou posse no Conselho Superior de Cinema. Sua nomeação é um testemunho do talento e dedicação que os filhos do Acre trazem para as esferas culturais do nosso país. Parabéns a Clemilson Farias por representar o Acre e contribuir para as decisões que moldam o futuro do cinema no Brasil.

30 anos de Amanda Carvalho

Foi pra lá de animado o happy hour de celebração dos 30 anos da advogada Amanda Carvalho, que aconteceu no último dia 8, em Alpes do Cerrado, SH Grande Colorado, Condomínio Vivendas Bela Vista, em Brasília, cidade onde reside atualmente. Amigos e familiares se uniram para comemorar essa data especial, criando um momento memorável com boa música, deliciosas comidas e bebidas, e um alto astral nas alturas. A festa se prolongou até altas horas. Amanda Carvalho, conhecida por sua simpatia e dedicação à advocacia, sem dúvida teve uma celebração à altura de sua personalidade cativante.