Israel diz ter matado chefe do Hamas que coordenou invasão de 7 de outubro pelo ar

As Forças de Defesa de Israel afirmaram ter matado o chefe da ala aérea do Hamas, neste sábado (28). Os militares disseram que ele participou do planejamento dos ataques contra Israel, que aconteceram em 7 de outubro.

Por meio de comunicado, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que Asem Abu Rakaba coordenou os membros do Hamas que invadiram o território israelense usando parapentes, no dia 7 de outubro.

O comunicado cita que Rakaba “participou do planeamento do massacre nas comunidades vizinhas da Faixa de Gaza”, além de ter sido responsável por usar drones para atacar bases do Exército de Israel com drones.

O chefe da ala aérea do Hamas foi morto durante um bombardeio feito com caças das Forças Armadas de Israel. Um vídeo mostra o momento do ataque. Assista acima.

Atualmente, o Exército israelense também está intensificando as operações na Faixa de Gaza por terra. Peter Lerner, porta-voz das forças armadas, afirmou que o objetivo das atividades é fazer uma “varredura e limpeza”.

“Pretendemos desmantelar as suas capacidades, destruir o seu governo e garantir que nunca mais possam usar a Faixa de Gaza como palco contra o nosso povo”, disse se referindo ao Hamas.

