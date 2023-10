Mais um corpo é encontrado num intervalo de 2 horas em Rio Branco

O corpo de um homem aparentando ter 50 anos foi encontrado na manhã desta terça-feira (10) no Ramal do Aquires Pere, localidade que dá acesso pelo ramal do Romão, próximo à vila Custódio Freire, em Rio Branco.

Segundo informações, o homem seria andarilho. Populares informaram que o senhor foi visto no domingo, andando pelas localidades e que teria problemas mentais.

VEJA TAMBÉM: VÍDEO: corpo de entregador é encontrado com tiro na cabeça; pastor ouviu disparos

Um senhor que passava pelo local avistou o corpo do homem e acionou a Polícia Militar, que foi ao local de difícil acesso. Os agentes colheram as informações e acionaram os peritos do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

Todos os procedimentos de perícia foram realizados no local. Segundo a perito responsável nesse caso, Ivan Passos, a provável causa morte teria sido de causas naturais, pois não havia nenhum indício de homicídio no local, e nem nenhuma marca de violência no corpo.

O corpo do homem foi recolhido e encaminhado para a sede do IML da capital, para exames mais detalhados.