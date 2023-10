Pela primeira vez no Acre, cantora Marília Tavares deixa mensagem para acreanos; ASSISTA

A cidade de Rio Branco, no Acre, está prestes a viver um momento único e emocionante, pois a renomada cantora de arrocha, Marília Tavares, fará sua primeira apresentação no estado no dia 5 de novembro, às 15h, no Maison Borges. Sob a produção da Marca Eventos, a noite promete ser repleta de música apaixonada e uma atmosfera cativante.

Marília Tavares, natural de Roraima, conquistou os corações dos amantes da música brasileira com sua voz marcante e autenticidade musical. Sua jornada artística ganhou destaque após sua participação no programa “The Voice Kids”, e desde então, ela tem colhido sucessos e uma base de fãs em constante crescimento.

Os fãs de Marília Tavares em Rio Branco terão a oportunidade única de experimentar seu talento ao vivo. O repertório do show incluirá seus maiores sucessos e interpretações emocionantes, prometendo uma noite de paixão e música.

Marília Tavares, com sua voz única e carisma contagiante, promete uma apresentação que deixará uma marca duradoura nos corações de todos que comparecerem. Não perca a oportunidade de testemunhar uma das vozes mais promissoras da música brasileira ao vivo.

O evento, produzido pela Marca Eventos, garante qualidade e profissionalismo em todos os aspectos. Os ingressos estão em seu segundo lote, e os camarotes individuais já estão com 70% das vendas realizadas. Eles podem ser adquiridos na Casa da Sogra, Óticas Novo Estilo, Vila Beer Conveniência ou através do link: https://www.bilheteriadigital.com/sunset-novo-estilo-2023

Para mais informações e detalhes sobre o evento, entre em contato pelo número (68) 99950-0190.

Veja o vídeo: