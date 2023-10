Policial federal encontrado morto no Acre ingressou na PF ainda esse ano; saiba mais

O agente federal que foi encontrado morto nesta terça-feira (10) no apartamento em que morava, em Epitaciolândia, foi identificado como Tálito Borges de Brito. Natural de Campina Grande, na Paraíba, o agente ingressou na Polícia Federal (PF) no último dia 21 de setembro deste ano, lotado justamente na Delegacia em Epitaciolândia

As informações foram confirmadas pela Superintendência da Polícia Federal no Acre, em Rio Branco, que emitiu nota de pesar pelo ocorrido. A PF, no entanto, não forneceu maiores informações sobre a dinâmica da ocorrência.

Veja mais: https://contilnetnoticias.com.br/2023/10/urgente-policial-federal-e-encontrado-morto-dentro-do-proprio-apartamento/

Veja a nota na íntegra:

Nota de Pesar – Tálito Borges Brito

Lamentamos informar o falecimento do Agente de Polícia Federal Tálito.

A Polícia Federal manifesta seu profundo pesar em razão do falecimento do agente de Polícia Federal Tálito Borges Brito, ocorrido nesta terça-feira (10/10).

Natural de Campina Grande/PB, Tálito ingressou na Polícia Federal no último dia 21 de setembro, lotado na Delegacia em Epitaciolândia/AC.

A Polícia Federal manifesta suas sinceras condolências e solidariedade aos familiares e amigos enlutados.