Projetos sociais do Estado promovem esporte, cultura e atendimento humanizado na Cidade do Povo

Concebido como um bairro habitacional popular, a Cidade do Povo despontou em 2014 como um grande projeto do governo do Acre no âmbito do programa federal Minha Casa, Minha Vida, dando dignidade e moradia para quem mais precisa: o povo.

O novo bairro, na capital acreana, chegou a acumular números negativos na área de segurança pública. A atual gestão, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Projeto Acre Pela Vida, tem mudado a vida de crianças e jovens que moram nessa região, com o objetivo de diminuir as desigualdades sociais e o índice de criminalidade.

“A Cidade do Povo, desde a primeira gestão do governador Gladson Cameli, tem tido um olhar diferenciado. Temos desdobrado o nosso efetivo nessa região. Nossos índices de criminalidade lá diminuíram muito, e representam um número baixo se comparados a outros bairros mais violentos na capital.

“O desenvolvimento de atividades assistenciais e recreativas, como as que são propostas no Acre Pela Vida, contribuem para essa diminuição da violência no bairro, visto que ali moram cerca de 18 mil pessoas”, afirma o titular da Segurança Pública, coronel José Américo Gaia.

Ele destaca, ainda, um importante compromisso assumido pelo governo no início do ano, que é a viabilização da construção de uma unidade do Batalhão Comunitário da Polícia Militar, que está em fase de licitação, e será o quanto antes construída para auxiliar na manutenção das atividades assistenciais desempenhadas ali.

A Polícia Militar do Estado do Acre (PM/AC) já desempenha ações no bairro. O policiamento comunitário em creches e escolas de ensino médio e fundamental cuida de mais de 2500 crianças e adolescentes na região.

Além disso, projetos esportivos são realizados, em parceria com outras entidades. A prática do kickboxing, com a Federação Acreana de Kickboxing, acontece em colégios do bairro desde junho de 2023.

Outra iniciativa importante, realizada junto com a Universidade Federal do Acre (Ufac), é a de palestras fomentadas pelo curso de Psicologia da universidade.

Além disso, a PMAC se faz presente no bairro por meio de patrulhamentos e rondas ostensivas, com as unidades especiais: Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Tropa de Choque, Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Companhia de Policiamento com Cães (CPCães).

Acre Pela Vida

As ações de segurança pública envolvem diversas instituições, entre elas a Polícia Civil, que em 2018 inaugurou uma das maiores e mais modernas delegacias do Acre no bairro.

Referência na região, essa unidade atende cerca de 18 mil pessoas que moram naquela área. São realizadas diversas ações de lazer, esporte e cultura, por meio do Projeto Acre Pela Vida, idealizado pelo Estado para mudar vidas.

A iniciativa, coordenada pela Sejusp, é categorizada como prevenção primária, pois é uma ação realizada antes do acontecimento do crime.

“Temos a plena convicção de que a prevenção primária é o melhor caminho. Depois que o crime ocorre, nós temos que agir repressivamente, responsabilizando as pessoas. Efetivamente, o nosso trabalho, por meio de diversas modalidades esportivas, arte e incentivo à cultura, inspira jovens, adolescentes e pais, para que incentivem seus filhos na prática do esporte”, explicou o coordenador do Acre Pela Vida, coronel da PMAC, Atahualpa Ribeira.

O gestor explica, ainda, que uma nova categoria inserida no programa é o Hip Hop, modalidade esportiva artística e que tem uma forma única de expressão, atuação e movimentos.

Outro viés único do projeto é o apoio e incentivo à prática de esporte do público feminino. Há o desenvolvimento da inserção social das meninas no esporte: vôlei, basquete, futsal, como lazer e hobby, no momento em que essas jovens não estão no colégio.

“É importante levar ações à Cidade do Povo, por isso realizamos um Arraial Cultural na área e não tivemos nenhum tipo de problema. As pessoas agradecem e colaboram com o projeto”, continuou o coordenador do Acre Pela Vida.

Delegacia de Polícia Civil

Em 2018 foi inaugurada na Cidade do Povo a maior e mais moderna delegacia de Polícia Civil já construída no estado do Acre. Unidade, referência no bairro, contempla toda a população daquela região com bom atendimento.

“Essa regional não é mais caracterizada pela violência como antigamente. A maioria dos casos registrados são furtos e estelionatos. A criminalidade na Cidade do Povo diminuiu bastante ao longo dos últimos anos”, observou o delegado Samuel Mendes.

Por iniciativa do delegado e dos servidores da unidade, foram desenvolvidas ações sociais no local, como a sala de acolhimento às crianças.

“Criamos esse espaço para atender à população infantil quando os pais precisam vir até aqui. Temos livros e kits escolares que doamos. É a forma que encontramos de servir à sociedade”, continuou.

Para mudar a imagem da delegacia e da polícia, no início do ano, as crianças, junto com os pais, visitaram o espaço para ver como funciona, conhecer os servidores e o trabalho que é desenvolvido ali. “Ao final, entregamos os kits escolares para que a juventude pudesse já iniciar o ano letivo com material novo”, lembrou o delegado.

“Começamos também a reforma em uma das nossas salas para a instalação da Sala Bem-Me-Quer, para atender às mulheres vítimas de violência em um local acolhedor, de modo humanizado”, concluiu Mendes.

O Projeto Bem-Me-Quer surgiu em 2021, na Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, com a criação de um ambiente especializado para atender mulheres. Desde então, diversas outras unidades policiais aderiram ao projeto, implementando as salas nas delegacias.