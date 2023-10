Sem noção, Cariúcha e Simioni distorcem advertência de Galisteu

Definitivamente, a autocrítica não é uma das qualidades de Cariúcha. A participante de A Fazenda 15 vem nos provando isso desde que surgiu na mídia, lá em 2009, ao aparecer inconformada por ter perdido o concurso Garota da Laje.

No reality, a peoa demonstra estar vivendo o looping do mesmo meme que a apresentou para o Brasil. Presa no personagem, Cariúcha se intitula a voz do povo, a representante da mulher preta e defensora das minorias. A desfaçatez é tanta, que nem uma repreensão ao vivo foi capaz de despertar a moça para suas falhas no jogo.

Nessa quarta-feira (04/10), Adriane Galisteu alertou os peões sobre suas falas problemáticas dentro do programa e ainda desmentiu as acusações de racismo contra Rachel Sheherazade.

“Quero aproveitar e falar sobre um outro assunto com vocês, para evitar que uma situação infundada contamine a convivência de vocês aí dentro. Gostaria de esclarecer um ponto para você, Cariúcha, e para você, Rachel. Talvez vocês não lembrem exatamente o que foi dito, mas o público viu o VT das atividades das flores. A Rachel não falou sobre transmitir doenças. Ela disse: ‘Não cospe em mim, porque você pode ser expulsa’. Foi isso”, esclareceu a apresentadora.

Na sede, o discurso causou alívio para uns e preocupação para outros. Alguns dos peões até tentaram se fazer de desentendidos, e Galisteu teve de retornar com um último recado aos confinados: “A gente está acompanhando algumas falas de vocês depois do alerta que eu dei no início do programa, e parece que alguns não entenderam muito bem. Gente, é preciso que eu desenhe? É claro que o que eu falei tem a ver com as discussões que rolaram com o Lucas na noite anterior e os termos que foram usados ao se dirigirem a ele. Então, por favor, fiquem atentos, porque todos nós estamos atentos aqui”, desenhou.

Mesmo sendo desmentida ao vivo, Cariúcha não deu o braço a torcer e resolveu reinterpretar a fala de Galisteu à sua maneira: “Esse recado não é porque deu ruim lá fora, não. Pelo contrário. Porque ela (Rachel) falou, sim. A gente não tá louca. Pelo contrário, é para continuar conduzindo o programa de uma forma legal, e com certeza minha filha pegou esse vídeo”, afirmou.

Cariúcha ainda acusou a produção do programa de estar protegendo Sheherazade: “Eu acho que isso aí é só para não expulsar ela. Porque a gente não está maluca de ter ouvido”, contestou. A peoa também demonstrou estar arrependida de ter entrado no reality. “Eu deveria ter pensado direito se era uma boa vir pra cá”, avaliou.

Mas a garota do meme não está sozinha em seus delírios. Kamila Simioni, sua parceira no jogo, diz entender o desânimo da colega, pois, segundo ela, a produção estaria defendendo Rachel: “O seu desânimo é de saber que ela falou, mas eles estão falando que ela não falou. Eles estão passando pano”, acusou.

Negação e presunção

Após os recados de Galisteu, as duas peoas seguiram com o seu protocolo de negação. Cariúcha afirma que não usou nenhum adjetivo homofóbico para se referir a Lucas. “Eu só chamei ele de p*tinha s*fada, mas isso não é homofobia, tá doida?”, negou.

Já Simioni disse não se importar com um possível cancelamento e muito menos com a opinião do público: “Nunca liguei para cancelamento. O que vale é o que eu sei sobre mim, e não o que os outros acham que eu sou. Tem uma frase minha lá fora com mais de 100 milhões de visualizações: ‘Foda-se o que todo mundo fala. Eu sou eu e acabou’. Foda-se o que nego acha de mim. Eu quero que se foda, ninguém paga as minhas contas, ninguém me sustenta”, afirmou.

No quarto, Cézar Black alertou Cariúcha sobre um possível cancelamento da peoa aqui fora: “Na minha opinião, em qualquer roça você sai. Eu acho que você tem um risco enorme de sair canceladíssima. Em qualquer configuração que batesse, para mim, você sairia. Ainda mais agora depois do que ela falou”, comentou.

Só no final da madrugada a ficha de Cariúcha parece ter começado a cair. Não sabemos se por culpa ou desespero, a participante demonstrou ter sentido o peso do recado de Adriane Galisteu: “Que vontade de chorar. P*ta que par*u, acho que eu vou tocar o sino”, desabafou.

Simioni também afirmou que cogita desistir do jogo: “Eu já falei que a hora que eu cansar disso aqui, eu meto o pé e vou embora, sem dó e nem piedade. Só não fui embora ainda porque eu sei que não é o que a minha família gostaria que eu fizesse, porque por mim… Nada me compra. Eu desanimei bastante”, revelou.

Será que A Fazenda 15 também terá a desistência de duas participantes, como na edição passada? Tudo indica que o resultado da próxima roça responderá a essa pergunta.