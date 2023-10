“Um dia triste para todos os acreanos”, diz Gladson ao lamentar mortes de pessoas em acidente aéreo

O governador do Acre, Gladson Cameli, utilizou as redes sociais para expressar sua profunda tristeza e solidariedade diante da tragédia aérea que abalou o Estado neste domingo (29).

Em um vídeo no Instagram, o Chefe do Executivo compartilhou sua comoção com todos os acreanos. O avião identificado como de modelo Cesna Caravan, com prefixo PT-MEE e pertencia à empresa amazonense Art Taxi Aéreo, que faz a linha Acre-Amazonas. Dez passageiros, sendo nove adultos e uma bebê, e dois tripulantes, piloto e copiloto, totalizando 12 pessoas, não resistiram ao grave acidente e morreram no local.

“Um dia triste para todos os acreanos. Esta fatalidade nos faz refletir sobre nossa vida, nossas atitudes e se estamos fazendo valer nossa passagem aqui na terra. Que Deus conforte os familiares das vítimas e as receba em sua morada 🙏🏼”, escreveu Gladson Cameli em sua mensagem.

O voo tinha como destino o município de Envira, no Amazonas. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), viaturas da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer também se deslocaram até o local para auxiliar nas ações de resgate.