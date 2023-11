8º Batalhão da Polícia Militar prende suspeitos com moeda falsa em Sena Madureira

Agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar do Acre (PMAC) realizaram no início da noite deste sábado, 11 de novembro, a prisão de dois homens pelo crime de moeda falsa, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira (AC).

A ação policial aconteceu após os militares serem informados de que no período da manhã, um homem havia realizado compras, no valor de R$ 100 reias, com dinheiro, supostamente falso em um estabelecimento comercial do bairro.

No início da noite os militares foram acionados para averiguar a tentativa de compra com moeda falsa no mesmo estabelecimento comercial. No local, um adolescente foi abordado e com ele os policiais encontraram uma cédula falsa de R$ 50,00.

Durante o levantamento de informações, os militares tomaram conhecimento de que o adolescente estava tentando fazer compras, cumprindo ordem de um homem, já conhecido da polícia pela prática de outros crimes.

Diante das informações coletadas, os policiais realizaram patrulhamento e localizaram o suspeito, homem de 23 anos, que confessou ser o proprietário das células falsificadas e que ele próprio teria feito compra no comércio no período da manhã. Assim, os suspeitos foram detidos e encaminhados à delegacia.