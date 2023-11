Acidente fatal tira a vida de foragido da justiça na zona rural de Sena Madureira

Uum acidente tirou a vida de um homem foragido da justiça identificado como Francisco Campos, de 35 anos. A morte ocorreu no km 72 da estrada Transacreana, próximo ao ramal Jarinau, onde Francisco trabalhava em uma propriedade particular realizando derrubada de árvores.

De acordo com informações obtidas, Francisco estava operando uma motosserra no momento do acidente, quando uma árvore caiu na mesma direção em que ele se encontrava, causando um impacto fatal em sua cabeça. Colegas de trabalho de Francisco ficaram desesperados ao testemunhar a cena e notaram que ele estava sangrando abundantemente.

Apesar da região ser de difícil acesso, havia sinal de internet disponível, permitindo que os trabalhadores solicitassem ajuda de emergência. Uma operação de resgate foi rapidamente montada, envolvendo o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No entanto, a complicada topografia da área impediu que as equipes de resgate chegassem a tempo de salvar a vida de Francisco. Quando conseguiram acessar o local, ele já havia falecido. Seu corpo foi colocado e amarrado em uma prancha para ser transportado em uma camionete traçada dos bombeiros.

O Instituto Médico Legal (IML) foi notificado e enviou uma equipe para a cena do acidente. Por volta da 1h da madrugada de domingo, 12 de novembro, os socorristas encontraram a equipe do IML nas proximidades do km 40 da estrada transacreana, onde o corpo de Francisco foi transferido para o rabecão e levado para a sede do órgão na capital.

No local do acidente, ninguém conseguiu fornecer o nome correto da vítima, referindo-se a ele apenas como Daniel. No entanto, peritos do setor de identificação realizaram exames papiloscópicos e identificaram o falecido como Francisco Campos, natural do município de Brasileia, também no interior do Acre.

Em uma pesquisa rápida, foi descoberto que Francisco era um foragido da justiça, com um mandado de prisão em seu nome. No entanto, as autoridades ainda não conseguiram determinar qual delito motivou o mandado de prisão. Até o momento, nenhum parente ou amigo compareceu à sede do IML da capital para identificar o corpo de Francisco.