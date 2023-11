Acre registra recorde de acidentes durante feriado prolongado; duas pessoas morreram

O Acre vivenciou uma semana atípica neste feriado prolongado, que foi marcado por acidentes trágicos e inúmeras ocorrências de trânsito na capital e interior.

A Polícia Militar, por meio do Comando-Geral, lançou a Operação Proclamação. Dentre os objetivos da ação policial, destaca-se a fiscalização de veículos, buscando averiguar documentação e condutores que insistem em conduzir veículos após ingerir bebidas alcoólicas.

VEJA MAIS: Enfermeira perde controle do carro e capota várias vezes em rodovia no interior do Acre

Desde a última quarta feira (15), a Polícia Rodoviária Federal intensificou as fiscalizações nas rodovias federais, registrando até a data de domingo (19), apenas 4 acidentes de natureza leve, porém, duas pessoas perderam a vida de maneira trágica em decorrência de acidentes nas rodovias federais.

Uma das vítimas fatais foi a da idosa Teresinha de Fátima Oliveira, de 62 anos, na região da Vila Caquetá, localizada no km 70 da BR-317, região do município de Porto Acre, no interior do Acre.

CONFIRA: Tragédia na BR-317: Mulher morre após acidente provocado por manobras radicais

Teresinha, acompanhada por seu neto de apenas 10 anos, voltava para casa após participar de um culto na igreja. Ela conduzia uma motocicleta modelo Honda Pop 100 quando, em determinado trecho, um motoqueiro identificado como Pedro Pereira Pessoa Neto, de 24 anos, seguia em sentido contrário. Testemunhas afirmam que Pedro realizava manobras radicais, empinando sua motocicleta, perdendo o controle e colidindo com Teresinha.

O impacto da batida foi tão violento que Teresinha caiu e teve um traumatismo cranioencefálico gravíssimo, resultando em óbito instantâneo.

Quem também faleceu em uma rodovia federal do Acre foi um idoso de nome e idade não relevados. Conduzindo uma bicicleta na BR-364, mais precisamente no km 05, no sentido Rio Branco a Porto Velho, ele foi atropelado por um veículo Chevrolet Ônix de cor preta, que seguia no sentido oposto. A condutora do automóvel não teve tempo hábil para desviar do ciclista, resultando em uma colisão inevitável.

RELEMBRE: Tragédia: ciclista morre em acidente envolvendo veículo na BR-364

Outro caso que chocou os acreanos foi a morte do psicólogo Ronny Maia, natural de Rio Branco, que foi vítima fatal de um acidente de trânsito no Distrito do Abunã, em Rondônia. O carro em que ele estava bateu em um poste e caiu em uma ribanceira. O jovem saía de Rondônia com destino a Rio Branco. Ele não resistiu e morreu no local.

SAIBA MAIS: Psicólogo de Rio Branco morre em acidente de carro em RO; ele dormia no banco de trás do veículo

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também trabalhou dobrado nesse feriado prolongado. Foram 50 ocorrências atendidas entre os dias 15 e 19, com 64 vítimas, uma média de 12 pessoas encaminhadas ao Pronto-Socorro da capital. Um dado alarmante, tendo em vista o número de pessoas que abrange a capital Rio Branco.

ENTENDA: Motorista se distrai e capota carro após bater em outro veículo na Valdomiro Lopes

Segundo informações do comando do batalhão de policiamento de trânsito (BPTRAN), a maioria dos acidentes é causada por imprudência, condutores que insistem em ingerir bebidas alcoólicas e dirigir, ultrapassagens não permitidas, avanços de sinais, falta de respeito às sinalizações, etc.