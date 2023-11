Psicólogo de Rio Branco morre em acidente de carro em RO; ele dormia no banco de trás do veículo

O jovem psicólogo Ronniberg Maia da Silva, mais conhecido com Ronny Maia, de 29 anos, natural de Rio Branco, foi vítima fatal de um acidente de trânsito no Distrito do Abunã, em Rondônia, na tarde deste domingo (19).

Informações preliminares apontam que ele estava no banco de trás do carro Voyage, de cor preta, quando o motorista perdeu o controle e bateu a lateral do veículo num poste (no lado em que o jovem estava). Ronny não resistiu e morreu na mesma hora.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu apenas ferimentos leves e estava consciente quando a polícia chegou. Ele contou aos policiais que Ronny se sentiu cansado durante a viagem e saiu do banco do carona para descansar no banco traseiro do veículo.

O que se sabe é que todos estavam saindo de Rondônia com destino a Rio Branco, no Acre, onde Ronny morava e trabalhava.

O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Porto Velho.

Nas redes sociais da vítima, diversos amigos comentaram suas últimas postagens, afirmando não acreditar na trágica notícia.

Ronny era filho do coronel da reserva, da Polícia Militar do Acre, Raimundo Nonato Aires da Silva.

Em nota, a PM se manifestou sobre a perda e emitiu uma nota. Confira na íntegra:

NOTA DE PESAR

O comandante-geral e todos os servidores que compõem a instituição Polícia Militar do Acre (PMAC) manifestam pesar pelo falecimento prematuro de Ronniberg Maia da Silva, de 29 anos, filho do coronel da reserva Raimundo Nonato Aires da Silva, ocorrido neste domingo, 19, no Distrito de Abunã/RO.

Prestamos as mais sinceras condolências aos familiares e amigos, e pedimos a Deus que traga o conforto necessário para que possam enfrentar tamanha perda.

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim ainda que morto viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá.” (João 11:25-26).

Rio Branco-AC, 19 de novembro de 2023

Luciano Dias Fonseca – Coronel PM

Comandante-Geral da PMAC