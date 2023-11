Tragédia na BR-317: Mulher morre após acidente provocado por manobras radicais

Uma colisão fatal envolvendo duas motocicletas resultou na morte de Teresinha de Fátima Oliveira, de 62 anos, na região da Vila Caquetá, localizada no km 70 da BR-317, região do município de Porto Acre, no interior do Acre.

Teresinha, acompanhada por seu neto de apenas 10 anos, voltava para casa após participar de um culto na igreja. Ela conduzia uma motocicleta modelo Honda Pop 100 quando, em determinado trecho, um motoqueiro identificado como Pedro Pereira Pessoa Neto, de 24 anos, seguia em sentido contrário. Testemunhas afirmam que Pedro realizava manobras radicais, empinando sua motocicleta, perdendo o controle e colidindo com Teresinha.

O impacto da batida foi tão violento que Teresinha caiu e teve um traumatismo cranioencefálico gravíssimo, resultando em óbito instantâneo. Seu neto, por sua vez, foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro da capital com uma possível fratura de fêmur e um traumatismo craniano moderado, apresentando estado de saúde instável.

Pedro Pereira, responsável pelas manobras arriscadas, também foi encaminhado ao hospital com uma fratura grave na perna esquerda e algumas escoriações. Informações obtidas pelo ContilNet apontam que Pedro já possuía antecedentes criminais, cumprindo pena por latrocínio, crime que envolve roubo seguido de morte. Mesmo gozando do benefício de responder em liberdade, testemunhas o descrevem como uma pessoa perigosa, associada a facções naquela localidade.

Após o acidente, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada, realizou o isolamento da área e solicitou a presença do Instituto Médico Legal para a perícia e posterior recolhimento do corpo de Teresinha. Amigos da vítima destacaram sua natureza maravilhosa e prestativa, ressaltando que a tragédia que lhe ceifou a vida resultou da irresponsabilidade de alguém que parece não temer a justiça.