Acreanos embarcam para concurso em Porto Alegre e coordenador desabafa: ‘Não tivemos apoio de ninguém’

O coordenador do Mini Miss Acre Mundial, Izaias Gomes, conversou com o ContilNet nesta quarta-feira (29) e abordou a participação dos acreanos no Mini Miss Brasil Mundial. Com quatorze títulos nacionais e três internacionais, Izaias revelou que embarcará na sexta-feira (30) para a etapa nacional em Porto Alegre, agendada para os dias 3, 4 e 5 de dezembro. Ele informou que os candidatos já se dirigiram ao concurso nacional para o período de confinamento.

“Todos acabaram de embarcar para o nacional; eu embarco amanhã, e todas as famílias já estão a bordo neste voo das 10h. Estamos indo para Porto Alegre disputar cinco categorias no Mini Miss Brasil Mundial. Eles estão se preparando hoje para a reta final, para entrar no confinamento. O concurso ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 em Porto Alegre”, relatou ao ContilNet.

Ao ContilNet, Izaias falou sobre os títulos e sua marca, destacando os três títulos internacionais para o estado. O coordenador estadual também compartilhou suas expectativas para o concurso e desabafou sobre a falta de apoio em seu trabalho.

“Tenho catorze títulos nacionais e uma marca, que são os três títulos internacionais. Sou o único do Acre com três títulos internacionais; é histórico. Estamos indo lá para, se Deus quiser, trazer mais faixas para o Brasil e para o Acre. O mais engraçado é que não tivemos apoio de nada, de ninguém, mas estamos indo lá representar o nosso Acre”, declarou ao ContilNet.

Cinco acreanos concorrem aos títulos em suas categorias, são eles:

-Mister Baby Acre: Guilherme Viga

-Mini Miss Acre Mundial: Laura Valentina

-Miss Acre infantil Mundial: Valentina Macedo

-Miss Juruá Acre Infantil: Ana Lis

-Mister Teen Acre: Henrique Scatolin

Toda a delegação embarcou acompanhada de seus responsáveis rumo ao concurso nacional que tem a coordenação de Nacional Cássio Pardo e Thiago Fagundes. Veja os candidatos: