Alunos do Ifac de Tarauacá recebem medalha da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica e da Mostra Brasileira de Foguetes

Na manhã desta terça-feira (14), alunos do IFAC campus Tarauacá, ensino médio técnico, participaram da cerimônia de entrega dos certificados e medalhas da 26ª OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) e 17ª Mobfog (Mostra Brasileira de Foguetes). O evento aconteceu no auditório da própria escola. As provas objetivas e os lançamentos de foguetes foram aplicados no final do primeiro semestre e hoje, os alunos estão recebendo medalhas e a certificação como premiação.

A OBA e a Mobfog são olimpíadas científicas nacionais, organizadas pela Agência Espacial Brasileira e a Sociedade Astronômica Brasileira há mais de 20 anos, realizadas em todo Brasil, envolvendo alunos de escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio.

Conforme a equipe organizadora local, os professores de física Delma Pereira (responsável do projeto), Fernando Banen (colaborador) e demais servidores, “os discentes do IFAC/Tarauacá sempre participam das provas (prova objetiva) e competições (lançamentos de foguetes) todos os anos e sempre conquistam bons resultados”. Em 2023 os alunos mantiveram a média, e receberam medalhas de ouro, prata e bronze, além dos certificados para todos os participantes.

A equipe organizadora da OBA e Mobfog enviou as medalhas e certificados diretamente para as escolas que fizeram a distribuição aos alunos.