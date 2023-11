Alysson no Dericast: o episódio dessa semana está imperdível

Alderian e Alysson

Conversaram de forma leve foi um papo muito bacana, ele conta os bastidores do governo, fala como é planejar um evento da importância da ExpoAcre e ainda revela histórias de superação durante o período da pandemia, quando era o secretário de Saúde e ao lado do governador Gladson trabalharam juntos para superar o COVID19.

Alysson abre o seu coração e fala também sobre a sua infância em Rio Branco, sua experiência como cirurgião dentista e professor universitário e sobre sua pré-candidatura à prefeitura de Rio Branco e alguns desafios e soluções.

Alderian Campos foi duro em alguns momentos mais ele tirou de letra, conversamos também sobre a importância do apoio do governador, mas ele também faz questão de estabelecer as diferenças entre ele e os outros pré-candidatos.

Foi um prazer receber o Alysson no Dericast. Curta aí a vontade, estamos chegando nos 1.000 inscritos. Faltam poucos.

