Bancada Federal recebe projetos do governo e demais poderes estaduais

Neste sábado, 11, em reunião no auditório do Museu dos Povos Acreanos, o senador Alan Rick (União Brasil), coordenador da bancada federal, a deputada federal Socorro Neri (PP), vice-coordenadora, e o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil) receberam os projetos para 2024 do governo do estado, do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública em nome de toda a Bancada. No encontro, os parlamentares conheceram as prioridades de cada ente para alinhar a destinação das emendas de bancada com as necessidades e ações planejadas.

O governo do estado, através da Secretaria de Planejamento, comandada pelo secretário Coronel Ricardo Brandão, apresentou caderno de propostas com 12 projetos que somam R$ 320 milhões. Foram priorizados, para as emendas de bancada, projetos dentro dos eixos Cidadania e Segurança, Economia e Agronegócio, Gestão Institucional, Infraestrutura para Desenvolvimento e Meio Ambiente.

O governador Gladson Cameli aproveitou o encontro para pedir ainda que os parlamentares destinem recursos para a conclusão do Anel Viário de Brasiléia e agradeceu o coordenador da Bancada. “Essa é uma das mais importantes reuniões que temos, em que discutimos orçamento. Agradeço ao coordenador, o nosso senador Alan Rick que em todo esse tempo no legislativo federal tem ajudado o nosso estado. É juntos que vamos conseguir diminuir as diferenças.” – disse.

O Ministério Público solicitou recursos para a estruturação da nova sede, que já tem parte contemplada pelas emendas individuais do senador. A Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça apresentaram diversas ações em um documento impresso.

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro, agradeceu o modelo de discussão implantado pela coordenação da bancada este ano.

“Durante muito tempo participei desse momento como espectador. É a primeira vez que participo de uma discussão tão democrática de orçamento público. Parabéns ao coordenador, senador Alan Rick, pela forma como vem sendo conduzida essa discussão.” – elogiou.

“Esse foi o momento de ouvir, momento em que os secretários do governador, os representantes dos demais poderes nos apresentaram os portifólios de projetos. Muitas dessas demandas nós já recebemos nos nossos gabinetes e agora, em um segundo momento, vamos nos reunir para definir para onde irão os recursos desse montante de R$ 317 milhões que temos de emenda de bancada.” – disse o senador.