Banda Garotos do Sótão realizam show em comemoração aos 7 anos de carreira

A banda Garotos do Sótão, em comemoração aos 7 anos de estrada, prepara um show mais que especial. A celebração, carregada de nostalgia e música boa, será realizada no dia 01 de dezembro, no Clube da PM, em Cruzeiro do Sul.

Com um repertório repleto de músicas que marcaram as décadas de 80 e 90, a banda convida toda a população para reviver momentos inesquecíveis. Com hits que vão desde Coldplay, até os clássicos do Bon Jovi, Legião Urbana e RPM, será possível fazer uma viagem no tempo e relembrar os sucessos que fizeram história.

Preparando show temático, a promessa da banda é trazer de volta a energia das décadas passadas, com uma decoração rica em cores vibrantes, elementos inspirados nos anos 80 e 90, assim como diversas surpresas e atrações, como apresentações ao vivo e DJs que animarão a pista de dança com os maiores sucessos da época.

A Banda Garotos do Sótão, formada a pouco mais de seis anos, procura agradar públicos diversos, com repertório que vão desde o rock ao sertanejo. Já tiveram oportunidade de tocar com grandes nomes nacionais como: Naiara Azevedo, Wanderley Andrade, Zé Neto e Cristiano, Murilo Huff. Também marcou presença em eventos com autoridades políticas como: então presidente Jair Bolsonaro, ministro Sérgio Moro e também para os ministros do STF.

Os garotos também já tiveram trabalhos realizados em grandes casas de eventos da capital como: Espaço AFA Jardim, Maison Borges e Gran Reserva. Na cidade de Cruzeiro do Sul, fizeram eventos como: Festival da Farinha, Expo Juruá e nas casas de show locais como: Assem Cameli, Chácara IROTI e Reveillon no SESC.

A Banda Garotos do Sótão, em parceria com o Conservatório Musical do Vale do Juruá, destina parte dos lucros com eventos para Crianças do Conservatório.

Não deixe de comprar seu ingresso e garantir seu lugar nessa festa nostálgica, onde você irá dançar, cantar e se divertir como nunca, além de ter a oportunidade de reviver os melhores momentos dos anos 80 e 90 em uma festa nostálgica.

Venda de Mesas: Cravo e Canela

Local do Evento: Clube da PM

Data: 01 de dezembro

Mesa Pista: R$ 250,00, 4 cadeiras (Primeiro Lote)

Mesa Camarote: R$ 450,00, 6 cadeiras (Primeiro Lote)

________

Matéria produzida sob supervisão do editor-chefe do site, Everton Damasceno.