Bebê que virou meme por nascer com “cara de brava” está com 3 anos e faz sucesso nas redes sociais; veja como ela está hoje

Quem está nas redes sociais certamente já deve ter se deparado com um meme de uma bebê com “cara de brava”. Essa é a pequena Isabela, nascida em 2020, que continua fazendo sucesso na web. Com mais de 9 mil seguidores em seu perfil do Instagram (isa_bravinha1), administrado por sua mãe Daiane Barbosa, a garotinha, agora com 3 anos, ainda é lembrada pelos internautas graças a foto curiosa de seu nascimento.