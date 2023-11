Black joga a toalha, chama A Fazenda 15 de “desgraça” e xinga público

Cezar Black jogou a toalha em A Fazenda 15. Após o embate que levou à desistência de Lucas Souza, e a resposta do público do reality com a eliminação de Alícia X, sua aliada no grupo Paiol, o ex-BBB se revoltou. Na festa que varou a madrugada deste sábado (25/11), o peão desabafou e disse que “nunca dependeu de reality show” e ainda mandou um “fod*-se” para o programa e todos as pessoas que estiverem falando mal dele no Brasil.

“Nunca mais aqui dentro nenhum ‘merd*’ vai me fazer duvidar de quem eu sou. Um bando de hipócritas de ‘merd*’. Aceito perder fácil para essa p*rra de lixo de gente, que a gente convive diariamente, que é farsante, personagem e ficam tentando emplacar meme toda hora e chora de mentira. Não é essa ‘merd*’ que vim entregar aqui dentro. Quero que se f*da! Se alguém se incomodar, ‘f*da-se’”, começou Black, em conversa com Shay.

Na sequência, o ex-BBB despejou seu rancor também no público, que é quem elege o campeão do reality. “Se o Brasil estiver achando que sou escroto,f*oda-se! Eu sou o que eu sou e a ‘merd*’ que vivi diariamente. Tenho meu dinheiro, meu trabalho, e não dependo de p*rra nehuma de ninguém. Quero que todo mundo tome no c*”, esbravejou.

Alterado, Black disse ainda que o grupo do Paiol, do qual ele faz parte, sempre foi vítima de humilhação e xingamentos dentro do programa, e que ele e seus aliados sempre agiram de forma a “não se igualar” com os adversários. “Pra quê? Pra essas ‘merd*s’ voltarem da Roça e a gente tomar no c*? Quero que se f*da todo mundo que estiver falando merd* da gente. Não vou aceitar. Se eu sair dessa desgraça [A Fazenda 15], saio de cabeça erguida”, completa.

