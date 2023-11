Brasileia e Pista/Pega Tranqueira são finalistas do Campeonato Estadual

Seleção de Brasileia e Pista/Pega Tranqueira são as equipes finalistas do Campeonato Estadual de Futsal. Nas partidas de volta disputadas nesse sábado, 18, a seleção de Brasileia goleou o Atlético Xapuriense por 6 a 1, em Brasileia, e o Pista /Pega Tranqueira derrotou o Capixaba, por 5 a 4, em Capixaba.

Finais definidas

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) definiu as datas das partidas finais do Estadual. No dia 2, de dezembro, em Rio Branco o Pista/Pega Tranqueira recebe a Seleção de Brasileia e a partida de volta será no dia 16 de dezembro, em Brasileia.

Artilheiro do Estadual

O ala Gilvane, do Brasileia, é o artilheiro do Campeonato Estadual com 10 gols. O seu principal concorrente na disputa é o ala Fabinho do Pista/Pega Tranqueira com 5 gols.