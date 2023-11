Câmara aprova projeto de Bocalom que concede R$ 11 milhões a empresa Ricco Transportes

Após ser enviado em caráter de urgência para a Câmara dos Vereadores, os parlamentares resolveram aprovar, durante sessão desta terça-feira (14), o Projeto de Lei Complementar (PLC) que concede aumento no subsídio do transporte público da capital acreana, no valor de RR 11 milhões, válidos por 12 meses.

O projeto foi aprovado após passar pela Procuradoria da Câmara e pelas Comissões de Orçamento e Finanças e de Comissão e Justiça. Em plenário, foi aprovado por 12 vereadores, tendo apenas a vereadora Elzinha Mendonça (PSD) e Fábio Araújo (PDT) contrários.

O PL foi apresentado após a empresa Ricco Transportes, responsável pelos ônibus do transporte público de Rio Branco, emitir um comunicado para a Prefeitura de Rio Branco informando que não tinha interesse em renovar ou prorrogar o contrato. Com o risco de ter 13 linhas retiradas de linhas, a empresa apresentou uma proposta, há mais de 30 dias, informando a necessidade de um novo valor tarifário, sob alegação de aumento no valor da gasolina e manutenção dos veículos.