Ciclista viraliza nas redes sociais fazendo manobras arriscadas em bicicleta; ASSISTA

Com apenas 18 anos, o acreano Lipe 01, conhecido por publicar vídeos na internet fazendo manobras arriscadas em uma bicicleta, viralizou nas redes sociais nas últimas semanas.

Um dos vídeos mais assistidos, com quase 100 mil visualizações, o ciclista usa a área de contenção das obras de revitalização da Ponte Metálica, em Rio Branco, para mostrar o domínio que tem com a bicicleta.

O jovem faz parte do grupo Família do Grau Acre, que reúne ciclistas de todos os estados apaixonados pelas bikes. Em outros vídeos, Lipe aparece manobrando também em avenidas movimentadas de Rio Branco, como a Getúlio Vargas e a ladeira do Bola Preta, na Baixada da Sobral.

Assista: