Marcus diz que Rio Branco ‘quer o ex de volta’ e faz críticas a Bocalom: “Vai ser Davi contra Golias”

Com uma multidão presente no Sesc Bosque, nesta sexta-feira (26), o pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, oficializou a chapa do MDB e de outros 10 partidos aliados, durante convenção partidária na capital.

No discurso, Marcus declarou que essa será uma das maiores disputas já enfrentadas por ele. O principal adversário, o atual prefeito Tião Bocalom, concorre a reeleição sob o apoio da Prefeitura e do Governo do Estado.

“Me perguntam se eu tenho medo de enfrentar as duas máquinas públicas. Mas eu digo que eu tenho o povo. E vou com vocês nessa luta. Vai ser Davi contra Golias”, disse.

Mesmo enfrentando um cenário desigual, Marcus usou as últimas pesquisas de intenção de voto, que coloca ele no topo como favorito na disputa.

Ele declarou ainda que a multidão presente no evento ‘não foram forçadas a vir’. “Estão aqui porque querem. O povo quer o ex de volta”.

O prefeito ainda fez críticas à gestão do prefeito Tião Bocalom, que disputa o cargo desta vez ao lado de Alysson Bestene.

“A população está descontente com tudo. Estão sem água, as ruas todas esburacas. É isso que nós ouvimos nas ruas”, completou.