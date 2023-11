Clube de futebol no Acre ganha repasse de R$ 1,2 milhão do Governo Federal

O Ministério do Esporte publicou na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (16), a lista de projetos desportivos, aprovados nas reuniões da Diretoria de Programas e Políticas de Incentivo, aptos a captar recursos do governo federal.

Entre os projetos autorizados, está o Centro de Formação de Atletas do Santa Cruz, um clube de futebol do Acre. O valor autorizado para captação é de R$ 1.272.007,50, e é válido até 11/10/2025.

Sonho realizado

O projeto de construção do Centro de Formação de Atletas vai poder concretizar um desejo antigo do clube. “O projeto é até 2024 estarmos com toda a estrutura do CT completa, sendo: academia, refeitório, alojamento, vestiários, lavanderia, departamento de futebol, dentre outros”, como diz no site oficial do clube.