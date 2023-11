Com ministra Anielle Franco, Semana Acadêmica de Direito da Ufac acontece em dezembro

Os estudantes e docentes da Universidade Federal do Acre (Ufac) realizam entre os dias 11 e 15 de dezembro a VII Semana Acadêmica de Direito, com o tema “A Cultura dos Direitos Humanos na Jurisdição Brasileira”. Entre os palestrantes estão a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

O evento acontece na Ufac, das 19h às 22h e é organizado pelo Centro Acadêmico de Direito Ufac (Cadir). As inscrições podem ser feitas por meio do link https://www.even3.com.br/vii-semana-academica-de-direito/.

Além da ministra Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, morta em 2018 no Rio de Janeiro, também palestrarão o diretor do filme acreano “Noites Alienígenas”, Sérgio de Carvalho, o Superintendente Regional do Trabalho do Acre, Leonardo Lani, e a coordenadora do programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília (UNB), dentre outros nomes.

Confira o cronograma completo da semana acadêmica:

Dia 01 – 11/12

19h – 19h10: Apresentação Cultural de abertura do evento.

19h10 – 20h20: Mesa de abertura: docentes e autoridades convidadas para tratar de temas relacionados à UFAC e à realidade acreana.

20h30 – 22h: Palestra Magna do evento: A Cultura de Direitos Humanos na Jurisdição Brasileira.

Palestrantes:

– Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial.

– Elen Geraldes, coordenadora do programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da UNB.

Local: Teatro Universitário.

Dia 02 – 12/12

19h – 20h30: Mesa-redonda: A atuação do Direito e costume jurisdicional para proteção de minorias e justiça social: projetos e iniciativas que visam a proteção de grupos minoritários.

Palestrantes:

– José Geraldo de Sousa Junior;

– Alexandre Bernardino Costa;

– David F. L. Gomes.

Mediador: Sabrina Cassol.

Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil.

20h40 – 22h: Mesa-redonda: Papel institucional dos órgãos auxiliares da justiça na proteção dos direitos humanos de migrantes, refugiados e apátridas.

Palestrantes:

– Dra. Larissa (DPU),

– Socorro Tabosa (OIM- Brasília),

– Maria da Luz,

– Dra. Flávia (DPE)

Mediador: Allan Callado.

Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil.

Dia 03 – 13/12

19h – 20h30: Direito coletivo: um olhar sindicalista sobre os direitos humanos no trabalho.

Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil.

20h30 – 22h: Oficina de Direito Civil – a DEFINIR

Palestrante: Anastácio Menezes.

20h30 – 22h: Oficina de Constitucional – Oficina Prática de Remédios Constitucionais como efetivação dos Direitos Humanos.

Palestrante: Emerson Costa

20h30 – 22h00: Oficina Defensoria Pública e PROCON – A defesa do consumidor em juízo

Palestrante: Rodrigo Almeida Chaves e John Lynneker.

20h30 – 22h00: Oficina Direito Internacional – Jurisprudência internacional de direitos humanos

Palestrante: Madson Rocha.

Local: Salas do Centro de Convenções (simultâneas).

Dia 04 – 14/12/2023

19h – 20h30: Mesa-redonda: a DEFINIR

Palestrantes:

– João Moura, Coordenador-Geral de Educação e Cultura em Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania.

– Vinicius Lemos, Doutor em Processo Civil e Vice – Coordenador do curso de Direito UFAC

Mediador: Júlio Sueza.

Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil.

20h40 – 22h00: Palestra: Terceirização: perspectivas dos direitos trabalhistas no Acre e no Brasil.

Palestrantes:

– Leonardo Lani, superintendente Regional do Trabalho do Acre.

– Edmar Tonelli, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Acre.

Local: Anfiteatro Garibaldi Brasil.

Dia 05 – 15/12/2023

19h – 19h10: Abertura do Último dia da SAD

19h15 – 20h40: Exibição do filme “Noites Alienígenas”

20h30 – 22h: Bate papo – nuances do filme inserido na realidade acreana.

Palestrantes:

– Sérgio de Carvalho, diretor de “Noites Alienígenas”

– Karla Martins, produtora executiva de “Noites Alienígenas”

Mediador: Daniel Zen

Local: Teatro Universitário.